На Дніпропетровщині 87-річного дідуся, якого шукали кілька днів, знайшли мертвим

Висловлюємо щирі співчуття рідним дідуся...

У Павлограді з 17 грудня розшукували безвісти зниклого 87-річного Рутковського Антона Людвиговича. До пошуків дідуся залучили правоохоронців, волонтерів кінологічного загону “Антарєс” та небайдужих людей.

На жаль, стало відомо, що чоловіка знайшли мертвим.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону “Антарєс”.

Що саме стало причиною смерті дідуся – поки невідомо. Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.

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