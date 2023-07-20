Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі тиждень тому безвісти зник дідусь: потрібна допомога

Сьогодні 15:16
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Дніпрі тиждень тому безвісти зник дідусь: потрібна допомога

У Дніпрі тиждень тому, 13 липня, безвісти зник 72-річний Віктор Кузьменко.

Чоловік пішов з дому на вулиці Армійській неподалік ТРЦ NeoPlaza та зник.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Мешканців міста просять допомогти у пошуках.

У чому був одягнений чоловік в момент зникнення – невідомо. Зазначають, що він може поводити себе неадекватно.

Якщо ви бачили дідуся або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номером: (098) 322-09-19.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 38-річний чоловік пішов рибалити та зник.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі тиждень тому безвісти зник дідусь: потрібна допомогаУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У потягах, які курсують через Дніпро, з’являться ігри
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
У потягах, які курсують через Дніпро, з’являться ігри

У деяких потягах, які зокрема курсують через Дніпро, можна пограти…

ТОП-5 лайфгаків, як швидко купити квитки на потяг з Дніпра, коли вони в дефіциті: чат-бот, резерв та бронь на вокзалі
Новини Дніпра
Сьогодні 14:51
ТОП-5 лайфгаків, як швидко купити квитки на потяг з Дніпра, коли вони в дефіциті: чат-бот, резерв та бронь на вокзалі

Сьогодні найпопулярнішим засобом пересування в Україні є потяг. З його…

У Дніпрі клієнти наливайки паскудять в укритті, хоча біля нього є туалет
Новини Дніпра
Сьогодні 12:34
У Дніпрі клієнти наливайки паскудять в укритті, хоча біля нього є туалет

На Соколі клієнти пивнички використовують укриття як туалет.

У Дніпрі кавуни б’ють цінові рекорди: дешевші за помідори в два рази
Новини Дніпра
Сьогодні 12:33
У Дніпрі кавуни б’ють цінові рекорди: дешевші за помідори в два рази

Ціни дивують!

Наверх