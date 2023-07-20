У Дніпрі тиждень тому безвісти зник дідусь: потрібна допомога

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі тиждень тому, 13 липня, безвісти зник 72-річний Віктор Кузьменко.

Чоловік пішов з дому на вулиці Армійській неподалік ТРЦ NeoPlaza та зник.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Мешканців міста просять допомогти у пошуках.

У чому був одягнений чоловік в момент зникнення – невідомо. Зазначають, що він може поводити себе неадекватно.

Якщо ви бачили дідуся або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номером: (098) 322-09-19.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 38-річний чоловік пішов рибалити та зник.

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