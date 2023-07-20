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В Днепре неделю назад без вести пропал дедушка: нужна помощь

Сегодня 15:16
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Днепре неделю назад без вести пропал дедушка: нужна помощь

В Днепре неделю назад, 13 июля, без вести пропал 72-летний Виктор Кузьменко.

Мужчина вышел из дома на улице Армейской неподалеку от ТРЦ NeoPlaza и пропал.

Об этом сообщает «Информатор».

Жителей города просят помочь в поисках.

В чем был одет мужчина в момент исчезновения – неизвестно. Отмечают, что он может вести себя неадекватно.

Если вы видели дедушку или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру: (098) 322-09-19.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 38-летний мужчина пошел рыбачить и исчез.

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