В Днепре неделю назад без вести пропал дедушка: нужна помощь

В Днепре неделю назад, 13 июля, без вести пропал 72-летний Виктор Кузьменко.
Мужчина вышел из дома на улице Армейской неподалеку от ТРЦ NeoPlaza и пропал.
Об этом сообщает «Информатор».
Жителей города просят помочь в поисках.
В чем был одет мужчина в момент исчезновения – неизвестно. Отмечают, что он может вести себя неадекватно.
Если вы видели дедушку или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру: (098) 322-09-19.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 38-летний мужчина пошел рыбачить и исчез.
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