Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)

Неймовірна краса!

У Дніпрі в ботанічному саду ДНУ розквітли сотні рожевих зірочок – сирійські гібіски.

Про це у Facebook повідомив Анатолій Кабар, директор ботсаду.

19.07.2023 р. Квітування гібісків в Ботанічному саду ДНУ, – підписав він фото.

Слід зазначити, що сирійський гібіск – це багаторічна рослина із сімейства мальвових, яка представляє собою квітучий листопадний кущ. На гілках його зростають витончені квіти, що у свою чергу мають різноманітне забарвлення від білого до темно-червоного, іноді бувають двокольорові. Гібіски є популярною декоративною рослиною, вона використовується у народній медицині та є добавкою до чаю.

Цікавий факт: хоч гібіски сирійські, але насправді вони походять з Японії, Китаю та Кореї. А сирійськими їх називають через те, що до нас їх завезли саме з цієї країни.

Насолодитися різноманітними відтінками й витонченістю гібісків вже можна у ботанічному саду ДНУ у будні – з 9.00 до 15.00. Вартість вхідного квитка для дорослих – 45 грн, для дітей – 15 грн, є пільги для переселенців та учасників бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили метелика-гіганта: один з найбільших в Європі (ФОТО).

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