Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)

Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)

Сьогодні 14:43
просмотров

Неймовірна краса!

Новости Днепра про Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)

У Дніпрі в ботанічному саду ДНУ розквітли сотні рожевих зірочок – сирійські гібіски.

Про це у Facebook повідомив Анатолій Кабар, директор ботсаду.

19.07.2023 р. Квітування гібісків в Ботанічному саду ДНУ, – підписав він фото.

Новости Днепра про Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)

Новости Днепра про Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)

Слід зазначити, що сирійський гібіск – це багаторічна рослина із сімейства мальвових, яка представляє собою квітучий листопадний кущ. На гілках його зростають витончені квіти, що у свою чергу мають різноманітне забарвлення від білого до темно-червоного, іноді бувають двокольорові. Гібіски є популярною декоративною рослиною, вона використовується у народній медицині та є добавкою до чаю.

Цікавий факт: хоч гібіски сирійські, але насправді вони походять з Японії, Китаю та Кореї. А сирійськими їх називають через те, що до нас їх завезли саме з цієї країни.

Новости Днепра про Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)

Насолодитися різноманітними відтінками й витонченістю гібісків вже можна у ботанічному саду ДНУ у будні – з 9.00 до 15.00. Вартість вхідного квитка для дорослих – 45 грн, для дітей – 15 грн, є пільги для переселенців та учасників бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили метелика-гіганта: один з найбільших в Європі (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)Українська Новости Днепра про Наче сотні рожевих зірочок: у Дніпрі розквітли сирійські гібіски (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі помітили метелика-гіганта: один з найбільших в Європі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:11
У Дніпрі помітили метелика-гіганта: один з найбільших в Європі (ФОТО)

Красень!

Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38: потрібні Patriot або SAMP/T
новини України
Сьогодні 11:33
Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38: потрібні Patriot або SAMP/T

Сьогодні вночі росіяни знову атакували ракетами та дронами Південь України…

У Дніпрі помітили водія маршрутки, який курить “на ходу”
Новини Дніпра
Сьогодні 10:55
У Дніпрі помітили водія маршрутки, який курить “на ходу”

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як водій однієї…

На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталося

Без паніки!

Наверх