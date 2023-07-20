Словно сотни розовых звездочек: в Днепре расцвел сирийский гибискус (ФОТО)

В Днепре в ботаническом саду ДНУ расцвели сотни розовых звездочек – сирийский гибискус.
Об этом в Facebook сообщил Анатолий Кабар, директор ботсада.
19.07.2023 г. Цветение гибискусов в Ботаническом саду ДНУ, – подписал он фото.
Следует отметить, что сирийский гибискус – это многолетнее растение из семейства мальвовых, представляющее собой цветущий листопадный куст. На его ветвях растут изящные цветы, которые имеют разнообразную окраску от белой до темно-красной, иногда бывают двухцветные. Гибискус является популярным декоративным растением, используется в народной медицине и является добавкой к чаю.
Интересный факт: хоть гибискусы сирийские, но на самом деле они происходят из Японии, Китая и Кореи. А сирийскими их называют потому, что к нам их завезли именно из этой страны.
Насладиться разнообразными оттенками и утонченностью гибискусов можно в ботаническом саду ДНУ в будни – с 9.00 до 15.00. Стоимость входного билета для взрослых – 45 грн, для детей – 15 грн, есть льготы для переселенцев и участников боевых действий.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заметили бабочку-гиганта: одна из самых больших в Европе (ФОТО).
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