У Дніпрі помітили водія маршрутки, який курить “на ходу”

Зазначається, що подія відбулася перед світлофором – там якраз горів червоний.
Водій маршрутки відчинив дверцята та курив. Коли загорівся зелений, він викинув недопалок, зачинив дверцята та поїхав.
Зазначимо, на кадрах видно, що у маршрутці багато людей, зокрема діти.
Але не поспішайте засуджувати чоловіка! Як відомо, у водіїв дуже напружений графік – інколи до 14 годин на добу. А часу на “перекури” у них майже немає, та що там, іноді їм немає коли і в туалет сходити.
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