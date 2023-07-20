У Дніпрі помітили водія маршрутки, який курить “на ходу”

Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, як водій однієї із маршруток палить "на ходу".

Зазначається, що подія відбулася перед світлофором – там якраз горів червоний.

Водій маршрутки відчинив дверцята та курив. Коли загорівся зелений, він викинув недопалок, зачинив дверцята та поїхав.

Зазначимо, на кадрах видно, що у маршрутці багато людей, зокрема діти.

Але не поспішайте засуджувати чоловіка! Як відомо, у водіїв дуже напружений графік – інколи до 14 годин на добу. А часу на “перекури” у них майже немає, та що там, іноді їм немає коли і в туалет сходити.

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