У Дніпрі помітили метелика-гіганта: один з найбільших в Європі (ФОТО)

Красень!

У Дніпрі кілька днів тому помітили подалірія – найбільшого денного метелика Європи.

Про це у Facebook повідомила Тетяна Журавська.

Подалірій. Найбільший денний метелик Європи. Знято у Дніпрі, – підписала вона фото.

Зазначимо, назва цього метелика має міфологічну основу, адже Подалірій (грец. Podaleirios) — син Асклепія, брат Махаона, лікар ахейських воїнів під Троєю.

Список місць, де можна зустріти цього метелика досить широкий, що обумовлено тим, що комаха може мігрувати через великі відстані для пошуку нового місця проживання. В основному подалірій мешкає в теплих районах Європи, Туреччини, на Близькому і Середньому Сході, у Північній Африці. Мігруючі метелики здатні дістатися до Британії, Фінляндії і берегів Скандинавії.

Живиться цей метелик нектаром квітів. Віддає перевагу квітучим кущам.

Сфотографувати подалірія у великому місті – це рідкість!

Читайте також:

Українська

Автор: