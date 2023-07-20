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У майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла вода

Сьогодні 13:47
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У зневодненому Кривому Розі, де оголосили тотальний режим економії води, вулицями течуть річки.

Новости Днепра про У майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла вода

Криворіжці скаржаться на те, що вулицями течуть річки з питної води. За словами містянки Тетяни, поблизу її дому ймовірно прорвало трубу, через що по асфальту розлилася вода. 

Жінка стверджує, що річка текла по дорозі майже добу. Тетяна зазначила, що звернулася до виконкому та водоканалу щодо цієї ситуації. 

Люди. Мимо мого дому цілий день тече річка з питної води. Югок. Хто може її зупинити? У виконкомі мені сказали що заявку передали і міськводоканал знає. Але в нього немає екскаватора. Брехня! Приїхали поробили й знову ріки питної води дорогами Югока. Допоможіть. Не можу дивитися спокійно як питна вода тече в річку! 7 ранку – вода досі тече. Уже добу, – написала Тетяна. 

Пізніше Тетяна повідомила, що на місце аварії приїхали ремонтники та намагалися залатати трубу, але вода текла ще деякий час. 

Новости Днепра про У майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла вода

Новости Днепра про У майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла вода

Новости Днепра про У майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла вода

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС частина області залишилася без нормального водопостачання. У Кривому Розі вода поки що є, але її запаси обмежені. У місті оголосили тотальну економію, поки не збудуть новий водогін. 
 
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Новости Днепра про У майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла водаУкраїнська

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