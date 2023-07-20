У майже зневодненому Кривому Розі вулицею добу текла вода

У зневодненому Кривому Розі, де оголосили тотальний режим економії води, вулицями течуть річки.

Криворіжці скаржаться на те, що вулицями течуть річки з питної води. За словами містянки Тетяни, поблизу її дому ймовірно прорвало трубу, через що по асфальту розлилася вода.

Жінка стверджує, що річка текла по дорозі майже добу. Тетяна зазначила, що звернулася до виконкому та водоканалу щодо цієї ситуації.