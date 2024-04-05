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У Дніпрі та передмісті раптово зникла вода: де саме та чому

Сьогодні 12:49
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Зробіть вдома про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті раптово зникла вода: де саме та чому

Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі та передмісті раптово зникла вода.

Причина – проведення аварійних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал”.

Про це повідомили у Telegram-каналі КП.

Так, тимчасово припинено водопостачання:

  • вул. Старочумацька, 78-84;
  • вул. Янтарна, 71-83;
  • вул. Холодильна, 55-61;
  • сел. Шевченка;
  • вул. Нова (сел. Новоолександрівка);
  • просп. Героїв, 10;
  • просп. Івана Мазепи, 47. 

Водопостачання обіцяють відновити після завершення робіт – протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вулиці Василя Тютюнника,12н знижено тиск на верхніх поверхах на вулиці Василя Тютюнника, 12.

Нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні до 20:00 не буде світла: причина та адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі та передмісті раптово зникла вода: де саме та чомуУкраїнська

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