У Дніпрі та передмісті раптово зникла вода: де саме та чому

Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі та передмісті раптово зникла вода.
Причина – проведення аварійних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал”.
Про це повідомили у Telegram-каналі КП.
Так, тимчасово припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити після завершення робіт – протягом дня.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вулиці Василя Тютюнника,12н знижено тиск на верхніх поверхах на вулиці Василя Тютюнника, 12.
Нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні до 20:00 не буде світла: причина та адреси.
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