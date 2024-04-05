В Днепре и пригороде внезапно исчезла вода: где именно и почему

Сделайте дома на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

Сегодня, 5 апреля, в Днепре и пригороде внезапно исчезла вода.

Причина — проведение аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал».

Об этом сообщили в Telegram-канале КП.

Так, временно прекращено водоснабжение:

ул. Старочумацкая, 78-84;

ул. Янтарная, 71-83;

ул. Холодильная, 55-61;

пос. Шевченко;

ул. Новая (пос. Новоалександровка);

просп. Героев, 10;

просп. Ивана Мазепы, 47.

Водоснабжение обещают восстановить после завершения работ — в течение дня.

Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС на улице Василия Тютюнника, 12н снижено давление на верхних этажах на улице Василия Тютюнника, 12.

Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня до 20:00 не будет света: причина и адреса.

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