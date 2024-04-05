В Днепре и пригороде внезапно исчезла вода: где именно и почему

Сегодня, 5 апреля, в Днепре и пригороде внезапно исчезла вода.
Причина — проведение аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал».
Об этом сообщили в Telegram-канале КП.
Так, временно прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают восстановить после завершения работ — в течение дня.
Также в связи с проведением аварийных работ на ПНС на улице Василия Тютюнника, 12н снижено давление на верхних этажах на улице Василия Тютюнника, 12.
Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня до 20:00 не будет света: причина и адреса.
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