У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адреси
У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адреси
Сьогодні 17:52
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На Дніпропетровщини запрацювали ще дві камери відеофіксації порушень на дорогах.
З 11 серпня в Україні запрацюють ще 50 камер автоматичної фіксації автопорушень. Дві з них знаходяться у Кривому Розі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Тож у Кривому Розі вони запрацюють за такими адресами:
Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії;
Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе.
У МВС зазначили, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху. Водіїв закликали бути відповідальними та не порушувати правила дорожнього руху.
Також працюють камери за такими адресами:
Дніпро
вулиця Набережна Перемоги;
проспект Слобожанський;
вулиця Запорізьке шосе;
вулиця Маршала Малиновського;
вулиця Донецьке шосе;
вулиця Набережна Заводська;
вулиця Київська;
вулиця Криворізька;
вулиця Бориса Кротова.
Дніпропетровська область:
траса Н-11 Дніпро-Миколаїв (44-47 км, 53-83 км, 114-135 км);
М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (913-959 км та 982-1038 км);
М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта (200-253 км);
Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (424-440 км).
Кривий Ріг:
проспект Миру;
вулиця Січеславська;
вулиця Сергія Колачевського;
вулиця Олексія Солом’яного;
вулиця Чумацький Шлях;
вулиця Ракітіна;
вулиця Вільної Ічкерії;
вулиця Володимира Великого;
Дніпровське шосе.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі збільшать кількість камер автоматичної фіксації порушень на дорогах.
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