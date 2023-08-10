У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адреси

На Дніпропетровщини запрацювали ще дві камери відеофіксації порушень на дорогах.

З 11 серпня в Україні запрацюють ще 50 камер автоматичної фіксації автопорушень. Дві з них знаходяться у Кривому Розі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Тож у Кривому Розі вони запрацюють за такими адресами:

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії;

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе.

У МВС зазначили, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху. Водіїв закликали бути відповідальними та не порушувати правила дорожнього руху.

Також працюють камери за такими адресами:

Дніпро

вулиця Набережна Перемоги;

проспект Слобожанський;

вулиця Запорізьке шосе;

вулиця Маршала Малиновського;

вулиця Донецьке шосе;

вулиця Набережна Заводська;

вулиця Київська;

вулиця Криворізька;

вулиця Бориса Кротова.

Дніпропетровська область:

траса Н-11 Дніпро-Миколаїв (44-47 км, 53-83 км, 114-135 км);

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (913-959 км та 982-1038 км);

М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта (200-253 км);

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (424-440 км).

Кривий Ріг:

проспект Миру;

вулиця Січеславська;

вулиця Сергія Колачевського;

вулиця Олексія Солом’яного;

вулиця Чумацький Шлях;

вулиця Ракітіна;

вулиця Вільної Ічкерії;

вулиця Володимира Великого;

Дніпровське шосе.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі збільшать кількість камер автоматичної фіксації порушень на дорогах.

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