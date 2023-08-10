Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адреси

У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адреси

Сьогодні 17:52
просмотров

На Дніпропетровщини запрацювали ще дві камери відеофіксації порушень на дорогах.

Новости Днепра про У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адреси

З 11 серпня в Україні запрацюють ще 50 камер автоматичної фіксації автопорушень. Дві з них знаходяться у Кривому Розі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Тож у Кривому Розі вони запрацюють за такими адресами:

  • Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії;
  • Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе.

У МВС зазначили, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху. Водіїв закликали бути відповідальними та не порушувати правила дорожнього руху.

Також працюють камери за такими адресами:

Дніпро 

  • вулиця Набережна Перемоги;
  • проспект Слобожанський;
  • вулиця Запорізьке шосе;
  • вулиця Маршала Малиновського;
  • вулиця Донецьке шосе;
  • вулиця Набережна Заводська;
  • вулиця Київська;
  • вулиця Криворізька;
  • вулиця Бориса Кротова. 

Дніпропетровська область:

  • траса Н-11 Дніпро-Миколаїв (44-47 км, 53-83 км, 114-135 км);
  • М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине (913-959 км та 982-1038 км);
  • М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта (200-253 км);
  • Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (424-440 км).

Кривий Ріг:

  • проспект Миру;
  • вулиця Січеславська;
  • вулиця Сергія Колачевського;
  • вулиця Олексія Солом’яного;
  • вулиця Чумацький Шлях;
  • вулиця Ракітіна;
  • вулиця Вільної Ічкерії;
  • вулиця Володимира Великого;
  • Дніпровське шосе.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі збільшать кількість камер автоматичної фіксації порушень на дорогах.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області запрацювали ще дві камери автофіксації порушень ПДР: адресиРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Грози, зливи, шквали вітру: на Дніпро суне буря
Новини Дніпра
Сьогодні 17:02
Грози, зливи, шквали вітру: на Дніпро суне буря

В Україні, зокрема у Дніпрі та області, різко погіршиться погода.

Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель
Новини Дніпра
Сьогодні 16:05
Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель

У Кривому Розі правоохоронці викрили сутенера, на якого працювали 11…

У Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причина
Новини Дніпра
Сьогодні 16:01
У Дніпрі у четвер трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше: причина

Важлива інформація!

Останній раз бачили 7 серпня: у Кривому Розі розшукують безвісти зниклого 35-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 15:28
Останній раз бачили 7 серпня: у Кривому Розі розшукують безвісти зниклого 35-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

Наверх