У Дніпрі збільшать кількість камер автоматичної фіксації порушень на дорогах

Декілька камер автоматичної фіксації порушень ПДР встановили ще в минулому році. Вони знаходяться на перехресті Набережної Перемоги та Селянського узвозу і на Набережній Заводській, 64. Поки що працюють в тестовому режимі, але в майбутньому в Дніпрі планують створити мережу таких камер.
Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міськради.
Зазначається, що до мерії з відповідним проханням звернулися представники “Центру інфраструктури та технологій МВС України”. Де саме їх можуть розмістити та скільки їх буде – не уточнюється. Встановлять їх в небезпечних місцях, де часто стаються ДТП. Ввести прилади в експлуатацію та обслуговувати їх має КП “ІНФО-РАДА-ДНІПРО”.
Що роблять камери?
Камери автоматично вимірюють швидкість руху, розпізнають та фіксують номери автівок-порушників. Цю інформацію отримуватиме Національна поліція і притягатиме водіїв до адміністративної відповідальності. Зазначимо, що після 24 лютого 2022 роботу цих камер призупинили на декілька місяців. З 16 травня вони відновили повноцінну роботу.
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