Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса

В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса

Сегодня 17:52
просмотров

В Днепропетровской области заработали еще две камеры видеофиксации нарушений на дорогах.

Новости Днепра про В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса

С 11 августа на Украине заработают еще 50 камер автоматической фиксации автонарушений. Две из них находятся в Кривом Роге. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Так, в Кривом Роге они заработают по следующим адресам:

  • Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии;
  • Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе.

В МВД отметили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения. Водителей призывали быть ответственными и не нарушать правила дорожного движения.

Также уже работают камеры по следующим адресам:

Днепр

  • улица Набережная Победы;
  • проспект Слобожанский;
  • улица Запорожское шоссе;
  • улица Маршала Малиновского;
  • улица Донецкое шоссе;
  • улица Набережная Заводская;
  • улица Киевская;
  • улица Криворожская;
  • улица Бориса Кротова.

Днепропетровская область:

  • трасса Н-11 Днепро-Николаев (44-47 км, 53-83 км, 114-135 км);
  • М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино (913-959 км и 982-1038 км);
  • М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (200-253 км);
  • Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (424-440 км).

Кривой Рог:

  • проспект Мира;
  • улица Сичеславская;
  • улица Сергея Колачевского;
  • улица Алексея Соломенного;
  • улица Млечный Путь;
  • улица Ракитина;
  • улица Свободной Ичкерии;
  • улица Владимира Великого;
  • Днепровское шоссе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре увеличат количество камер автоматической фиксации нарушений на дорогах.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адресаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий
Новости Днепра
Сегодня 17:22
В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Большинство работодателей в Днепре ищет сотрудников с опытом работы. Но…

Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы
Новости Днепра
Сегодня 16:38
Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

В Днепре переименуют еще два десятка улиц.

Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель
Новости Днепра
Сегодня 16:05
Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель

В Кривом Роге правоохранители разоблачили сутенера, на которого работали 11…

Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину
Новости Днепра
Сегодня 15:28
Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Последние новости

Умер в больнице: в Днепре на Паторжинского BMW сбил дедушку
Умер в больнице: в Днепре на Паторжинского BMW сбил дедушку

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 17:48
3
просмотров
В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий
В Днепре сотрудникам без опыта работы готовы платить до 30 тыс грн в месяц: список вакансий

Большинство работодателей в Днепре ищет сотрудников с опытом работы. Но для части представленных на рынке вакансий он вовсе не обязателен, главное – это желание соискателя обучаться новому делу и развиваться в специальности. Обычно платят работникам без опыта зарплату меньше, чем…

Сегодня 17:22
3
просмотров
Грозы, ливни, шквалы: на Днепр надвигается буря
Грозы, ливни, шквалы: на Днепр надвигается буря

В Украине, в частности, в Днепре и области, резко ухудшится погода.

Сегодня 17:02
2
просмотров
Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы
Гладкова и Кожемяки: в Днепре планируют переименовать еще 24 улицы

В Днепре переименуют еще два десятка улиц.

Сегодня 16:38
6
просмотров
Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель
Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель

В Кривом Роге правоохранители разоблачили сутенера, на которого работали 11 женщин.

Сегодня 16:05
4
просмотров
Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину
Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 15:28
6
просмотров
В Днепре водитель лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали
В Днепре водитель лег под колеса эвакуатора, чтобы его автомобиль не забрали

Инцидент произошел 10 августа.

Сегодня 15:20
5
просмотров
В одном из скверов Днепра появились гигантские одуванчики (ФОТО)
В одном из скверов Днепра появились гигантские одуванчики (ФОТО)

В сквере Ивана Старова сделали новое освещение.

Сегодня 15:02
3
просмотров
Что раньше было на месте ЖК «Фестивальный» в Днепре: крохотные дома и крутые склоны (ФОТО)
Что раньше было на месте ЖК «Фестивальный» в Днепре: крохотные дома и крутые склоны (ФОТО)

С каждым новым ЖК и торговым центром Днепр меняется. Эти изменения не прекращаются ни на год. А набережную города можно назвать постоянно видоизменяющейся территорией. Все началось с ее строительства и возведением новых домов. Старые маленькие здания в которых ютилось сразу…

Сегодня 14:45
3
просмотров
Масштабное отключение света в Днепре 14-17 августа: все адреса
Масштабное отключение света в Днепре 14-17 августа: все адреса

Заряжайте все!

Сегодня 14:29
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх