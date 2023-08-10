В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса

С 11 августа на Украине заработают еще 50 камер автоматической фиксации автонарушений. Две из них находятся в Кривом Роге. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Так, в Кривом Роге они заработают по следующим адресам:
В МВД отметили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения. Водителей призывали быть ответственными и не нарушать правила дорожного движения.
Также уже работают камеры по следующим адресам:
Днепропетровская область:
Кривой Рог:
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре увеличат количество камер автоматической фиксации нарушений на дорогах.
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