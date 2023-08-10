В Днепре и области заработали еще две камеры автофиксации нарушений ПДД: адреса

В Днепропетровской области заработали еще две камеры видеофиксации нарушений на дорогах.

С 11 августа на Украине заработают еще 50 камер автоматической фиксации автонарушений. Две из них находятся в Кривом Роге. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Так, в Кривом Роге они заработают по следующим адресам:

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии;

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе.

В МВД отметили, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения. Водителей призывали быть ответственными и не нарушать правила дорожного движения.

Также уже работают камеры по следующим адресам:

Днепр

улица Набережная Победы;

проспект Слобожанский;

улица Запорожское шоссе;

улица Маршала Малиновского;

улица Донецкое шоссе;

улица Набережная Заводская;

улица Киевская;

улица Криворожская;

улица Бориса Кротова.

Днепропетровская область:

трасса Н-11 Днепро-Николаев (44-47 км, 53-83 км, 114-135 км);

М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино (913-959 км и 982-1038 км);

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (200-253 км);

Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (424-440 км).

Кривой Рог:

проспект Мира;

улица Сичеславская;

улица Сергея Колачевского;

улица Алексея Соломенного;

улица Млечный Путь;

улица Ракитина;

улица Свободной Ичкерии;

улица Владимира Великого;

Днепровское шоссе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре увеличат количество камер автоматической фиксации нарушений на дорогах.

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