У Дніпрі сьогодні ввечері популярні трамваї змінять маршрут: не чекайте дарма

Сьогодні, 3 жовтня, у Дніпрі трамваї №12 та №17 змінять маршрут.
З 21:00 вони до пл. Старомостової прямуватимуть через вул. Вокзальну без заїзду до Річкового вокзалу.
Зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя вул. Княгині Ольги – площі Десантників.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
Враховуйте зазначені зміни під час планування своїх поїздок!
Нагадаємо, раніше ми писали, що з 2 жовтня з 9:30 до 18:00 трамваї маршрутів №7, №12, №17 та №19 курсуватимуть по-іншому. Подробиці тут!
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