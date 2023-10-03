У Дніпрі сьогодні ввечері популярні трамваї змінять маршрут: не чекайте дарма

Важлива інформація!

Сьогодні, 3 жовтня, у Дніпрі трамваї №12 та №17 змінять маршрут.

З 21:00 вони до пл. Старомостової прямуватимуть через вул. Вокзальну без заїзду до Річкового вокзалу.

Зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя вул. Княгині Ольги – площі Десантників.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Враховуйте зазначені зміни під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 2 жовтня з 9:30 до 18:00 трамваї маршрутів №7, №12, №17 та №19 курсуватимуть по-іншому. Подробиці тут!

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