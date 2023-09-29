У Дніпрі з 2 жовтня 4 популярні трамваї змінять маршрут: подробиці

Важлива інформація!

З 2 жовтня у Дніпрі трамваї №7, №12, №17, №19 змінять маршрут.

Так, з 9:30 до 18:00 трамваї маршрутів №7, №12, №17 прямуватимуть на площу Старомостову через вул. Вокзальну без заїзду до Річкового вокзалу, а маршрут №19 скорочується до площі Десантників (район Амурського мосту) без заїзду на площу Старомостову.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті вул. Січеславської Набережної – вул. Княгині Ольги.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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