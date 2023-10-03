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На Київщині рій шершнів вбив чоловіка

Сьогодні 16:52
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Сталося це 2 жовтня в селі Антонівка Київської області.

Новости Днепра про На Київщині рій шершнів вбив чоловіка

55-річний чоловік пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Коли він його пиляв, з нього вилетіли шершні, які й покусали чоловіка.

На жаль, він помер на місці.

Про це повідомили в поліції Київської області.

У випадку виявлення кубл з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю, радимо телефонувати рятувальникам за номерами спецліній «101» або «112» для їх знешкодження, – зазначили правоохоронці.

Новости Днепра про На Київщині рій шершнів вбив чоловіка

Зазначимо, для здорової людини укус шершня не є небезпечним, хоч і неприємний. Однак в деяких випадках така травма може привести до задухи, набряку органів дихання, анафілактичного шоку і смерті. Небезпечним укус є в наступних випадках:

  • якщо у людини є алергія на укуси комах або астма;
  • якщо комаха вжалила в шию, грудну клітку або обличчя – можливий набряк органів дихання і задуха;
  • якщо вжалило відразу кілька шершнів.

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Новости Днепра про На Київщині рій шершнів вбив чоловікаУкраїнська

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