На Київщині рій шершнів вбив чоловіка

55-річний чоловік пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Коли він його пиляв, з нього вилетіли шершні, які й покусали чоловіка.
На жаль, він помер на місці.
Про це повідомили в поліції Київської області.
У випадку виявлення кубл з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю, радимо телефонувати рятувальникам за номерами спецліній «101» або «112» для їх знешкодження, – зазначили правоохоронці.
Зазначимо, для здорової людини укус шершня не є небезпечним, хоч і неприємний. Однак в деяких випадках така травма може привести до задухи, набряку органів дихання, анафілактичного шоку і смерті. Небезпечним укус є в наступних випадках:
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