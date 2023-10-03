В Днепре сегодня вечером популярные трамваи изменят маршрут: не ждите зря

Важная информация!

Сегодня, 3 октября, в Днепре трамваи №12 и №17 изменят маршрут.

С 21:00 они до пл. Старомостовой будут следовать через ул. Вокзальную без заезда на Речной вокзал.

Изменения связаны с ремонтом колеи в районе перекрестка ул. Княгини Ольги – площади Десантников.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Учитывайте указанные изменения при планировании своих поездок!

Напомним, ранее мы писали, что со 2 октября с 9:30 до 18:00 трамваи маршрутов №7, №12, №17 и №19 будут курсировать по-другому. Подробности здесь!

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