В Днепре сегодня вечером популярные трамваи изменят маршрут: не ждите зря

Сегодня, 3 октября, в Днепре трамваи №12 и №17 изменят маршрут.
С 21:00 они до пл. Старомостовой будут следовать через ул. Вокзальную без заезда на Речной вокзал.
Изменения связаны с ремонтом колеи в районе перекрестка ул. Княгини Ольги – площади Десантников.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Учитывайте указанные изменения при планировании своих поездок!
Напомним, ранее мы писали, что со 2 октября с 9:30 до 18:00 трамваи маршрутов №7, №12, №17 и №19 будут курсировать по-другому. Подробности здесь!
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