У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам’ятника: що в ньому особливого - Днепр Инфо
У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам’ятника: що в ньому особливого
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Сегодня 14:21

У Дніпрі з'явився ще один об'єкт культурної спадщини.

Новости Днепра про У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам'ятника: що в ньому особливого

Про це повідомили в Управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради.

Цього разу увагу спеціалістів привернув будинок на проспекті Яворницького, 82. Споруду, яку побудували у 1951-53 роках внесли до категорії “Щойно виявлених об’єктів культурної спадщини” міста Дніпро.

Пам’ятка розташована на огородженій території багатоквартирної житлової забудови в межах історичного ареалу “Центральний”. Проєкт житлового будинку було розроблено в 1949-1951 рр. для Дніпропетровського автозаводу інститутом Мосміськбудпроєкт (архітектор В.Н. Яковлев).

Будинок зроблений в стилі радянського декоративізму: головні фасади багато декоровані, дворові – значно спрощені. За задумом архітекторів, на першому поверсі мали розташуватися дитячі ясла, магазини та кафе. Що й сталося. Тут у різні часи були кафе, ресторанчики та магазини.

З моменту введення будинку в експлуатацію тут зробили лише поточні ремонти: замінили шифер, інженерні мережі, провели ремонт та фарбування оштукатурених ділянок, пробивали нові вхідні прорізи, влаштовували нові ґанки та переплановували приміщення.

Наразі на першому поверсі розташовані офіси та банк, приміщення колишнього кафе не використовується. В лівому крилі (в наскрізному пішохідному проході) побудовано продуктовий магазин.

Будинок цікавий перш за все архітекторам. 

Пам’ятка в плані складної форми, кутова, складається з трьох різногабаритних секцій, з підвалом та горищем. Центральна симетрична секція (7 поверхів) довжиною по головному фасаду – 36,7 м, шириною 15 м та висотою 26,3 м до карнизу. Ліва секція по вул. Столярова – 62,3 м, права секція по просп. Д. Яворницького – 36,2 м, обидві секції 5-ти поверхові (висотою 19 – 20 м).

Новости Днепра про У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам'ятника: що в ньому особливого

Новости Днепра про У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам'ятника: що в ньому особливого

Новости Днепра про У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам'ятника: що в ньому особливого

Трохи історичних фото:

Новости Днепра про У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам'ятника: що в ньому особливого

Новости Днепра про У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам'ятника: що в ньому особливого

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Новости Днепра про У Дніпрі ще одному будинку дали статус пам'ятника: що в ньому особливогоУкраїнська

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