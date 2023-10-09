В Днепре еще одному дому дали статус памятника: что в нем особенного

Об этом сообщили в Управлении по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета.
На этот раз внимание специалистов привлек дом на проспекте Яворницкого, 82. Сооружение, которое построили в 1951-53 годах, внесли в категорию «Только обнаруженных объектов культурного наследия» города Днепр.
Достопримечательность расположена на огражденной территории многоквартирной жилой застройки в пределах исторического ареала «Центральный». Проект жилого дома был разработан в 1949-1951 гг. для Днепропетровского автозавода институтом Мосгорстройпроект (архитектор В.Н. Яковлев).
Дом сделан в стиле советского декоративизма: главные фасады много декорированы, дворовые – значительно упрощены. По замыслу архитекторов, на первом этаже должны были расположиться детские ясли, магазины и кафе. Что и случилось. Здесь в разное время были кафе, ресторанчики и магазины.
С момента ввода дома в эксплуатацию здесь произвели только текущие ремонты: заменили шифер, инженерные сети, провели ремонт и покраску оштукатуренных участков, пробивали новые входные проемы, устраивали новые крыльца и перепланировали помещение.
На первом этаже расположены офисы и банк, помещение бывшего кафе не используется. В левом крыле (в сквозном пешеходном проходе) построен продуктовый магазин.
Дом интересен прежде всего архитекторам.
Достопримечательность в плане сложной формы, угловая, состоит из трех разногабаритных секций, с подвалом и чердаком. Центральная симметричная секция (7 этажей) длиной по главному фасаду – 36,7 м, шириной 15 м и высотой 26,3 м в карниз. Левая секция на ул. Столярова – 62,3 м, правая секция по просп. Д. Яворницкого – 36,2 м, обе секции 5-ти этажные (высотой 19 – 20 м).
Немного исторических фото:
Читайте также:
Автор:
В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция…
Среди регионов прифронтовых Днепропетровщина в лидерах.
На территории Днепропетровской области зарегистрировано более 7 тыс курганов. Скифы…
В Днепре разоблачили подельников бизнесмена, который переводил деньги боевикам "ДНР".
В случае нарушения правил дорожного движения водителю в Днепре полиция может выписать штраф. Те, кто не согласен с ним могут его обжаловать в суде или Национальной полиции Украины.
Нужна ваша помощь!
В Днепре для принудительного понижения скорости авто на тихих улицах продолжают тестировать берлинские подушки.
Среди регионов прифронтовых Днепропетровщина в лидерах.
На территории Днепропетровской области зарегистрировано более 7 тыс курганов. Скифы жили на нашей территории в VII веке до н.е и занимались земледелием, пахотой, кочевали. Скифы считали, что должны обеспечить умершему комфорт в загробном мире такой же, какой он имел в…
В Кривом Роге родители развращали своих малолетних детей.
В Днепре разоблачили подельников бизнесмена, который переводил деньги боевикам "ДНР".
Во время Второй мировой войны Дворец Потемкина в городе был в разрушенном состоянии – от здания осталась только коробка, крыша и все, что было внутри – сгорело. В 1948 году его начали реконструировать и в начале октября 1952 года Дворец…
В Кривом Роге судили мужчину, который пользовался поддельным удостоверением участника боевых действий.
Трамвай-музей создали работники ДЭПО.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!