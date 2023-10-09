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В Днепре еще одному дому дали статус памятника: что в нем особенного

Сегодня 14:21
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В Днепре появился еще один объект культурного наследия.

Новости Днепра про В Днепре еще одному дому дали статус памятника: что в нем особенного

Об этом сообщили в Управлении по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета.

На этот раз внимание специалистов привлек дом на проспекте Яворницкого, 82. Сооружение, которое построили в 1951-53 годах, внесли в категорию «Только обнаруженных объектов культурного наследия» города Днепр.

Достопримечательность расположена на огражденной территории многоквартирной жилой застройки в пределах исторического ареала «Центральный». Проект жилого дома был разработан в 1949-1951 гг. для Днепропетровского автозавода институтом Мосгорстройпроект (архитектор В.Н. Яковлев).

Дом сделан в стиле советского декоративизма: главные фасады много декорированы, дворовые – значительно упрощены. По замыслу архитекторов, на первом этаже должны были расположиться детские ясли, магазины и кафе. Что и случилось. Здесь в разное время были кафе, ресторанчики и магазины.

С момента ввода дома в эксплуатацию здесь произвели только текущие ремонты: заменили шифер, инженерные сети, провели ремонт и покраску оштукатуренных участков, пробивали новые входные проемы, устраивали новые крыльца и перепланировали помещение.

На первом этаже расположены офисы и банк, помещение бывшего кафе не используется. В левом крыле (в сквозном пешеходном проходе) построен продуктовый магазин.

Дом интересен прежде всего архитекторам.

Достопримечательность в плане сложной формы, угловая, состоит из трех разногабаритных секций, с подвалом и чердаком. Центральная симметричная секция (7 этажей) длиной по главному фасаду – 36,7 м, шириной 15 м и высотой 26,3 м в карниз. Левая секция на ул. Столярова – 62,3 м, правая секция по просп. Д. Яворницкого – 36,2 м, обе секции 5-ти этажные (высотой 19 – 20 м).

Новости Днепра про В Днепре еще одному дому дали статус памятника: что в нем особенного

Новости Днепра про В Днепре еще одному дому дали статус памятника: что в нем особенного

Новости Днепра про В Днепре еще одному дому дали статус памятника: что в нем особенного

Немного исторических фото:

Новости Днепра про В Днепре еще одному дому дали статус памятника: что в нем особенного

Новости Днепра про В Днепре еще одному дому дали статус памятника: что в нем особенного

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