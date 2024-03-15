У Дніпрі рятують 8-річного хлопчика, якого побив дядько, що доглядав за ним поки мама на заробітках

У Кам'янському затримали чоловіка, який побив свого 8-річного племінника.

До реанімації медзакладу у Дніпрі 13 березня доправили 8-річного хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Медики припустили, що дитину побили, тому звернулися до поліціянтів, аби ті з’ясували, що сталося з неповнолітнім.

У прокуратурі повідомили, що кривдник, який побив дитину – це його дядько, який за відсутності мами хлопчика, доглядав за малим. 44-річний чоловік, який мешкав у квартирі своєї дружини, тимчасово опікувався п’ятьма дітьми жінки та її сестри, поки ті були на заробітках за кордоном.

Як пояснив чоловік, напередодні він розлютився на 8-річного племінника, тому побив дитину ременем та кулаками. Згодом дитину забрали до лікарні.

Чоловік протягом тривалого часу на ґрунті гніву через вади здоров’я 8-річного племінника завдавав йому численних ударів рукою та ременем по тілу, – йдеться у повідомленні прокуратури.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі кривдник хлопчика за рішенням суду перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік побив дружину та власного 7-річного сина.

Читайте також:

Українська

Автор: