На Дніпропетровщині чоловік побив дружину та власного 7-річного сина: подробиці від медиків

У Дніпропетровській області чоловік побив дружину та маленького сина.

У Новомосковському районі домашній тиран побив жінку та свою дитину. Інцидент трапився ввечері 12 березня. До Новомосковської станції екстреної медичної допомоги звернулася місцева мешканка, повідомила працівниця “швидкої” Тетяна Єсич.

Приїхавши на виклик, фельдшери з’ясували, що 38-річний чоловік побив свою дружину та 7-річного сина. В обох численні травми та забої.

У хлопчика закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма живота. Множинні забої та гематоми голови, грудної клітини, кінцівок. Вдома були також його 15-річна сестра та 3-річний брат, які на щастя, фізично не постраждали від рук батька, а лише мали гостру реакцію на стрес.

У матері діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Усіх чотирьох забрали до місцевої лікарні.

За словами медиків, це вже не вперше, коли чоловік б’є своїх рідних та “дає волю кулакам”, однак цього разу побої були такими серйозними, що родині знадобилася медична допомога.

На час прибуття бригади ЕМД на виклик нелюда вже забрали працівники поліції. Фельдшер Вікторія не могла стримати сліз, коли згадувала цей виклик та побитого хлопчика. Дякуємо бригаді ЕМД за чуйність, людяність та професіоналізм. Небайдужість до чужої біди спонукала тримати зв’язок з родиною. Відомо, що хлопчик обстежений, на щастя, в нього не виявлено загрозливого стану. А мати таки вирішила вивезти дітей якомога далі від недо-чоловіка. Це принаймні врятує дітей від можливого каліцтва та психічних розладів, – розповіла Тетяна Єсич.

Медики сподіваються на справедливе покарання особи, яка пиячить та підіймає кулаки на беззахисних дружину та дітей.

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