В Днепре спасают 8-летнего мальчика, которого избил дядя, ухаживавший за ним пока мама на заработках

В Каменском задержали мужчину, избившего своего 8-летнего племянника.

В реанимацию медучреждения в Днепре 13 марта доставили 8-летнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Медики предположили, что ребенка избили, поэтому обратились к полицейским, чтобы те выяснили, что произошло с несовершеннолетним.

В прокуратуре сообщили, что обидчик, избивший ребенка — это его дядя, который при отсутствии мамы мальчика, ухаживал за малышом. 44-летний мужчина, проживавший в квартире своей жены, временно присматривал за пятью детьми женщины и ее сестры, пока те были на заработках за границей.

Как объяснил мужчина, накануне он разозлился на 8-летнего племянника, поэтому избил ребенка ремнем и кулаками. Впоследствии ребенка забрали в больницу.

Мужчина в течение длительного времени на почве гнева из-за пороков здоровья 8-летнего племянника наносил ему многочисленные удары рукой и ремнем по телу, — говорится в сообщении прокуратуры.

По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обидчик мальчика по решению суда находится под стражей.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина избил жену и собственного 7-летнего сына.

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