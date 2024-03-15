В Днепре спасают 8-летнего мальчика, которого избил дядя, ухаживавший за ним пока мама на заработках

В реанимацию медучреждения в Днепре 13 марта доставили 8-летнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Медики предположили, что ребенка избили, поэтому обратились к полицейским, чтобы те выяснили, что произошло с несовершеннолетним.
В прокуратуре сообщили, что обидчик, избивший ребенка — это его дядя, который при отсутствии мамы мальчика, ухаживал за малышом. 44-летний мужчина, проживавший в квартире своей жены, временно присматривал за пятью детьми женщины и ее сестры, пока те были на заработках за границей.
Как объяснил мужчина, накануне он разозлился на 8-летнего племянника, поэтому избил ребенка ремнем и кулаками. Впоследствии ребенка забрали в больницу.
Мужчина в течение длительного времени на почве гнева из-за пороков здоровья 8-летнего племянника наносил ему многочисленные удары рукой и ремнем по телу, — говорится в сообщении прокуратуры.
По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время обидчик мальчика по решению суда находится под стражей.
Напомним, на Днепропетровщине мужчина избил жену и собственного 7-летнего сына.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в летнее время ездит прогулочный трамвайчик. Вагон стилизован…
В этом году 18 марта у православных христиан начинается Великий…
Дождливая погода принесла Днепру кучу аварий.
Движение в сторону центра города с левого берега почти парализовано.
В Днепре в летнее время ездит прогулочный трамвайчик. Вагон стилизован под старину и выглядит максимально похожим на те, которые курсировали по городу в XIX веке. Тогда это был самый популярный вид транспорта.
Жительнице Никополя жизнь спас борщ.
В этом году 18 марта у православных христиан начинается Великий пост. Его дата «плавающая» и зависит от того, когда в этом году начинается Пасха. В 2024 Христово Воскресенье выпадает на 5 мая. Великий пост продлится до субботы, 4 мая включительно.…
Анонсировали отключения света на следующей неделе!
Дождливая погода принесла Днепру кучу аварий.
Движение в сторону центра города с левого берега почти парализовано.
Госпитализация спасенным не понадобилась!
Трагическое утро в Одессе.
Правоохранители разыскали новорожденную девочку, мать которой недавно нашли убитой в Германии. Ребенок находился под присмотром двух мужчин.
Пропавшая 63-летняя женщина после длительных поисков была найдена мертвой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!