Мова йде про Дніпропетровський трубний завод, який офіційно визнали банкрутом у 2021 році. Раніше частину приміщень колись промислового гіганта виставляли на аукціон за 250 тисяч гривень. Тепер збираються допродати виявлене та проінвентаризоване майно.
Про це йдеться в оголошенні сайті «Prozorro.Продажі».
ПАТ “Дніпропетровський трубний завод”, який входить у групу “Індустріальний союз Донбасу”, однієї з найбільших корпорацій України, яку пов’язують з Сергієм Тарутою.
Хочуть віддати майно заводу загальною площею 24775,1 кв.м. А саме:
Аукціон планують провести 25 жовтня. Торги пройдуть за схемою трираундового англійського аукціону, тобто на підвищення ціни (лот виставляють вперше), але усі ставки закриті.
Підприємство має майже столітню історію. Рік будівництва: 1928
Завод спеціалізувався на виробництві безшовних електрозварювальних труб, які використовують при будівництві.
Попри те, що досить довго завод був одним із важливих підприємств, у 2011 році починається занепад, через проблеми з постачанням сировини. Згодом більшість персоналу звільнили, а у 2021 його визнали банкрутом.
У 2022 році підприємство почали “різати на металолом”, тож найближчим часом відновити виробництво не вдасться.
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