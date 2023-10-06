У Дніпрі розпродають майно збанкрутілого промислового гіганта зі столітньою історією

Щоправда, останні кількадесят років завод занепадав.

Мова йде про Дніпропетровський трубний завод, який офіційно визнали банкрутом у 2021 році. Раніше частину приміщень колись промислового гіганта виставляли на аукціон за 250 тисяч гривень. Тепер збираються допродати виявлене та проінвентаризоване майно.

Про це йдеться в оголошенні сайті «Prozorro.Продажі».

ПАТ “Дніпропетровський трубний завод”, який входить у групу “Індустріальний союз Донбасу”, однієї з найбільших корпорацій України, яку пов’язують з Сергієм Тарутою.

Що продається

Хочуть віддати майно заводу загальною площею 24775,1 кв.м. А саме:

головний корпус трубоелектрозварювального цеху – ТЕЗЦ, заг.пл. 24775,1 кв.м.;

підвали;

ганки, сходи, сходи пожежні, приямок, козирець тощо

запаси заводу

Аукціон планують провести 25 жовтня. Торги пройдуть за схемою трираундового англійського аукціону, тобто на підвищення ціни (лот виставляють вперше), але усі ставки закриті.

Що відомо про завод

Підприємство має майже столітню історію. Рік будівництва: 1928

Завод спеціалізувався на виробництві безшовних електрозварювальних труб, які використовують при будівництві.

Попри те, що досить довго завод був одним із важливих підприємств, у 2011 році починається занепад, через проблеми з постачанням сировини. Згодом більшість персоналу звільнили, а у 2021 його визнали банкрутом.

У 2022 році підприємство почали “різати на металолом”, тож найближчим часом відновити виробництво не вдасться.

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