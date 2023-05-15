В Днепре продают трубный завод с вековой историей

Имущество Днепропетровского трубного завода выставлено на торги. В 2021 году он полностью прекратил свою работу и был признан банкротом. Сначала на заводе срезали трубопрокатные станы и вывезли оборудование. Теперь помещения завода выставлены на торги. За него хотят выручить не менее 250 млн грн. Начало периодов торгов – 23 мая.

Сколько за него хотят и когда завод был открыт — узнавали журналисты dnepr.info.

Сам завод был открыт в 1892 году, назывался «Шодуар А», им владела семья братьев Шодуаров. Семья была родом из Бельгии, но решила вкладывать свои средства в промышленность Екатеринослава и занялись производством труб. К 1911 году на заводе работало более двух тысяч человек. Позже – стал одним из крупнейших трубных предприятий того времени. Некоторое время после освобождения Днепра в 1943 году вместо труб тут выпускали ложки, но потом вернулись к своей обычной продукции.

Завод специализировался на производстве бесшовных и электросварных труб из углеродистых и низколегированных сталей. В 2021 году он был признан банкротом по решению Хозяйственного суда Днепропетровской области. Теперь он выставлен на торги.

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