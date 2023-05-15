В Днепре продают трубный завод с вековой историей

Сколько за него хотят и когда завод был открыт — узнавали журналисты dnepr.info.
Сам завод был открыт в 1892 году, назывался «Шодуар А», им владела семья братьев Шодуаров. Семья была родом из Бельгии, но решила вкладывать свои средства в промышленность Екатеринослава и занялись производством труб. К 1911 году на заводе работало более двух тысяч человек. Позже – стал одним из крупнейших трубных предприятий того времени. Некоторое время после освобождения Днепра в 1943 году вместо труб тут выпускали ложки, но потом вернулись к своей обычной продукции.
Завод специализировался на производстве бесшовных и электросварных труб из углеродистых и низколегированных сталей. В 2021 году он был признан банкротом по решению Хозяйственного суда Днепропетровской области. Теперь он выставлен на торги.
Читайте также:
Автор:
В эти выходные мы сможем наблюдать "сияние да Винчи",
В Днепре есть свой нудистский пляж. Находится он в самом…
В Днепропетровской области полицейские разоблачили 62-летнего жителя Никополя, который агитировал…
В Новомосковске хозяин без полицейских задержал вора.
Эрдоган был в шаге от победы.
У кого-то был неудачный брак.
Вчера днем на линию "102" позвонила женщина.
В эти выходные мы сможем наблюдать "сияние да Винчи",
В Днепре есть свой нудистский пляж. Находится он в самом конце Монастырского острова. На этой части пляжа растет много деревьев и кустов, она не оборудована раздевалками, ногомойками, питьевыми фонтанчиками. Отдых тут считается «диким».
В Днепропетровской области полицейские разоблачили 62-летнего жителя Никополя, который агитировал за коммунистический режим.
В Новомосковске хозяин без полицейских задержал вора.
Это смогут сделать не все.
Сегодня в Днепре из окна многоэтажного дома выпал мужчина.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и его облгазы нанесли государству 18 миллиардов убытков.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!