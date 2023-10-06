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  • В Днепре распродают имущество обанкротившегося промышленного гиганта со столетней историей

В Днепре распродают имущество обанкротившегося промышленного гиганта со столетней историей

Сегодня 21:59
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Правда, последние несколько лет завод приходил в упадок.

Новости Днепра про В Днепре распродают имущество обанкротившегося промышленного гиганта со столетней историей

Речь идет о Днепропетровском трубном заводе, официально признанном банкротом в 2021 году. Раньше часть помещений промышленного гиганта выставляли на аукцион за 250 тысяч гривен. Теперь собираются допродать обнаруженное и проинвентаризированное имущество.

Об этом говорится в объявлении сайта «Prozorro.Продажи».

Новости Днепра про В Днепре распродают имущество обанкротившегося промышленного гиганта со столетней историей

ПАО «Днепропетровский трубный завод», входящий в группу «Индустриальный союз Донбасса», одна из крупнейших корпораций Украины, которую связывают с Сергеем Тарутой.

Что продается

Хотят отдать имущество заводу общей площадью 24775,1 кв.м. А именно:

  • главный корпус трубоэлектросварочного цеха – ТЕЗЦ, общ.пл. 24 775,1 кв.м.;
  • подвалы;
  • крыльца, лестницы, лестницы пожарные, приямок, козырец и т.п.
  • запасы завода

Аукцион планируется провести 25 октября. Торги пройдут по схеме трехраундового английского аукциона, то есть на повышение цены (лот выставляются впервые), но все ставки закрыты.

Что известно о заводе

У предприятия имеет почти столетнюю историю. Год постройки: 1928

Завод специализировался на производстве электросварочных бесшовных труб, которые используют при строительстве.

Несмотря на то, что довольно долго завод был одним из важных предприятий, в 2011 году начинается упадок из-за проблем со снабжением сырьем. Впоследствии большинство персонала уволили, а в 2021 компанию признали банкротом.

В 2022 году предприятие начали «резать на металлолом», так что в ближайшее время возобновить производство не удастся.

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