В Днепре распродают имущество обанкротившегося промышленного гиганта со столетней историей

Речь идет о Днепропетровском трубном заводе, официально признанном банкротом в 2021 году. Раньше часть помещений промышленного гиганта выставляли на аукцион за 250 тысяч гривен. Теперь собираются допродать обнаруженное и проинвентаризированное имущество.
Об этом говорится в объявлении сайта «Prozorro.Продажи».
ПАО «Днепропетровский трубный завод», входящий в группу «Индустриальный союз Донбасса», одна из крупнейших корпораций Украины, которую связывают с Сергеем Тарутой.
Хотят отдать имущество заводу общей площадью 24775,1 кв.м. А именно:
Аукцион планируется провести 25 октября. Торги пройдут по схеме трехраундового английского аукциона, то есть на повышение цены (лот выставляются впервые), но все ставки закрыты.
У предприятия имеет почти столетнюю историю. Год постройки: 1928
Завод специализировался на производстве электросварочных бесшовных труб, которые используют при строительстве.
Несмотря на то, что довольно долго завод был одним из важных предприятий, в 2011 году начинается упадок из-за проблем со снабжением сырьем. Впоследствии большинство персонала уволили, а в 2021 компанию признали банкротом.
В 2022 году предприятие начали «резать на металлолом», так что в ближайшее время возобновить производство не удастся.
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