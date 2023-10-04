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  • У Дніпрі повідомили про вибухівку в школі №126 та ТЦ “Метро”: що відомо

У Дніпрі повідомили про вибухівку в школі №126 та ТЦ “Метро”: що відомо

Сьогодні 08:33
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"Мінери" не заспокоюються...

Новости Днепра про У Дніпрі повідомили про вибухівку в школі №126 та ТЦ

У вівторок, 3 жовтня, до поліції надійшло два повідомлення про замінування у Дніпрі. У них йшлося про вибухівку в середній загальноосвітній школі №126 та торговельних центрах «Метро Cash & Carry».

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Поліція обстежила вищезазначені об’єкти – жодних вибухових предметів не було знайдено.

Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі школи: що відомо. 

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