Сьогодні, 27 квітня, у Дніпрі трамваї №11 тимчасово змінили рух.
Так, з 10:00 до 14:00 вони курсуватимуть скороченим маршрутом — до зупинки «вулиця Енергетична».
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що це пов’язано з ремонтом колії.
Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі 27 квітня працюватиме громадський транспорт.
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