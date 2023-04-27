У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінив маршрут: подробиці - Днепр Инфо
У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінив маршрут: подробиці
просмотров
Сегодня 12:03

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінив маршрут: подробиці

Сьогодні, 27 квітня, у Дніпрі трамваї №11 тимчасово змінили рух.

Так, з 10:00 до 14:00 вони курсуватимуть скороченим маршрутом — до зупинки «вулиця Енергетична».

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом колії.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі 27 квітня працюватиме громадський транспорт. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінив маршрут: подробиціУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Пес бився в конвульсіях: у Дніпрі на Червоному Камені догхантери розкидають отруту
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:48
    Пес бився в конвульсіях: у Дніпрі на Червоному Камені догхантери розкидають отруту

    У Дніпрі знову труять собак.

    У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: причина
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:06
    У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: причина

    Якщо кудись збираєтесь - обов'язково беріть із собою парасольку!

    У Дніпрі запрацюють нові камери автоматичної фіксації автопорушень: де їх встановили
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:03
    У Дніпрі запрацюють нові камери автоматичної фіксації автопорушень: де їх встановили

    У Дніпрі встановили нові камери фіксації автопорушень.

    У Дніпрі один із житлових масивів залишився без води: коли відновлять водопостачання
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:31
    У Дніпрі один із житлових масивів залишився без води: коли відновлять водопостачання

    Тримайте вдома запаси води!