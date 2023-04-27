У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінив маршрут: подробиці

Важлива інформація!

Сьогодні, 27 квітня, у Дніпрі трамваї №11 тимчасово змінили рух.

Так, з 10:00 до 14:00 вони курсуватимуть скороченим маршрутом — до зупинки «вулиця Енергетична».

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом колії.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі 27 квітня працюватиме громадський транспорт.

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