Як у Дніпрі 27 квітня працюватиме громадський транспорт

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Також по місту працює 92 автобусних маршрутів. Загалом курсує 713 автобусів (з них 114 — великої місткості).
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