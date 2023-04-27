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Де в Дніпрі протягом травня будуть відключати газ: усі адреси

Сьогодні 10:21
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У Дніпрі в травні вимикатимуть газ.

Новости Днепра про Де в Дніпрі протягом травня будуть відключати газ: усі адреси

У травні в Дніпрі будуть відключати газ майже кожного дня. У Дніпрогазі опублікували графік ремонтних робіт. 

Під час робіт мешканці Дніпра повинні надати доступ газовикам до обладнання, оскільки після ремонту воно потребує зовнішнього огляду. У “Дніпрогаз” додали, що пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

Газ повернуть, як тільки завершать ремонтні роботи.

Де не буде газу в травні: 

1 травня. 

  • вул. Батумська, 8, 10.

2 травня

  • вул. Академіка Белелюбського, 12, 13;
  • вул. Призаводська, 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 14/2, 16-30, 18а, 25а, 28/1, 32, 33а, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45-47, 45/1, 48/1, 48/2, 50, 52, 55-57, 59, 60-66, 70, 70/2, 72, 74, 76-79, 82-84, 82а, 86, 87-89, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 120, 122, 124, 124а, 126, 128, 130, 142, 144,146, 148б, 150;
  • вул. Робітнича, 25а, 25б.

3 травня

  • вул. Житня, 2, 8, 12, 36, 38, 38а-38в;
  • вул. Халхінгольська, 12, 14, 54, 123;
  • вул. Чаплинська, 294;
  • вул. Горіхова, 41;
  • вул. Палісадна, 84;
  • с/т «Шиянка», 1, 12, 13, 19, 26-28, 32, 38, 40, 44, 46, 49, 52, 53, 59, 60, 65, 67-69, 75, 77, 84, 91, 99, 105, 108,109, 112, 126-130, 137, 138, 143, 165, 169.

4 травня

  • вул. Передова, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 769, 771, 773, 798.

9 травня 

  • пр. Сергія Нігояна, 42;
  • вул. Залізнична, 17.

10 травня

  • вул. Староігренська, 2-9, 10/1, 10/2, 11-17, 19-24, 24а, 25/1, 25/2, 26-31, 33-40, 38а, 42-46, 48, 50, 52, 52, 54/1, 54/2, 56, 60, 62, 64, 66-68, 70, 74-76, 75б, 78, 80, 82а, 84, 88, 90, 90/2, 92, 94, 96, 98, 100, 102/1-102/3, 104, 106, 108, 110;
  • вул. Норильська, 1-3, 3а, 5, 7-9, 10/1, 10/2, 11-13, 15-17, 19, 20, 22;
  • вул. Бродницька, 2, 4а, 5-9, 11, 12, 12а-12в, 14-16, 18, 20, 20а, 22, 24;
  • вул. Понамарчука, 1-21;
  • вул. Радиальна, 1-10, 2/а, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25/1-25/3;
  • вул. Ярової, 1, 1/а-1/в, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6-20, 8/б, 20/а, 21/1, 21/2, 22, 25-28, 28/а, 29/а, 30-43, 32/а, 34/а, 35/а, 36/а, 45, 47-54, 55/1, 55/2, 57, 59, 61-64, 66-68, 70, 71, 73, 81, 89, 91, 97;
  • вул. Ярославни, 1, 1/а, 2, 3/1, 4-6, 6/а, 8-23, 25-32,33/а, 34-36, 38-50, 52, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
  • пров. І. Купали, 1-8, 9/2, 11, 13;
  • вул. Нагатинська, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17;
  • вул. Піщана, 1, 3-6;
  • вул. Гаванська, 17;
  • вул. Гаванська, 11 (Пікет 107) – 11а/1-11а/3, 11б/1-11б/3, 11б/4, 11д/1, 11д/2;
  • вул. 20-річчя Перемоги, 30;
  • вул. Омеляновича-Павленка, 1-21, 16а, 22/2, 22а, 23-29, 30/1, 30/2, 31-53, 32а, 54а, 55-57, 57/2, 58, 61/1, 61/2, 63-64
  • вул. Бориспільська, 1-58, 1а, 2б;
  • пров. М. Дідевича, 1-9;
  • вул. І. Виговського, 1-30, 1а-1в, 1д, 2а, 2б, 2в/1, 2в/2, 31/1, 31/2, 32-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 55-58.

12 травня

  • вул. Вознесенського, 82, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 113, 115, 116, 119, 122, 124, 125, 127;
  • вул. Зарічна, 21, 49, 55, 58-60, 59/57, 63-65, 69, 73, 73а, 75, 83, 87.

16 травня

  • вул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15;
  • вул. Івана Езау, 2, 4, 6;
  • вул. Братів Бестужевих 2, 3/4, 4;
  • вул. Юнацька, 1, 2, 4;
  • пр. Сергія Нігояна, 61, 67, 74, 77а, 94;
  • вул. Марата, 4, 6;
  • вул. Тиверська, 1, 3;
  • вул. Маяковського, 3, 5;
  • вул. Качалова, 2, 4, 6, 9;
  • пров. Тиверський, 2, 6, 10;
  • вул. Бельгійська, 1.

18 травня

  • вул. Князя Я. Мудрого, 61, 63.

22 травня

  • вул. Літня, 1, 1/4, 1/5, 1/7, 1/12, 7, 7/9, 7/2, 9/10, 10а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

23 травня

  • вул. Снігова, 1, 1а, 1б, 3а, 7, 10, 10а, 13-17;
  • вул. Нерівна, 2, 2а, 6.

24 травня

  • пр. О. Поля, 85, 87, 89, 91.

26 травня

  • вул. Мічуріна, 4

29 травня

  • вул. Князя Я. Мудрого, 29. 

Ремонтні роботи будуть проводити також у селі Шевченко, селі Миколаївка, Підгородне, Обухівка. Перелік адрес, де “Дніпрогаз” виконуватиме регламентні роботи

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мешканці Дніпра почали отримувати нові платіжки за газ: що змінилося

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Новости Днепра про Де в Дніпрі протягом травня будуть відключати газ: усі адресиУкраїнська

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