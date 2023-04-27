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В Днепре популярный трамвай временно сменил маршрут: подробности

Сегодня 12:03
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре популярный трамвай временно сменил маршрут: подробности

Сегодня, 27 апреля, в Днепре трамваи №11 временно сменили схему движения. 

Так, с 10:00 до 14:00 они будут курсировать по сокращенному маршруту — к остановке «улица Энергетическая».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что это связано с ремонтом колеи.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре 27 апреля будет работать общественный транспорт.

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