В Днепре популярный трамвай временно сменил маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня, 27 апреля, в Днепре трамваи №11 временно сменили схему движения.

Так, с 10:00 до 14:00 они будут курсировать по сокращенному маршруту — к остановке «улица Энергетическая».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что это связано с ремонтом колеи.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, как в Днепре 27 апреля будет работать общественный транспорт.

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