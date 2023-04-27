У Дніпрі один із житлових масивів залишився без води: коли відновлять водопостачання

Тримайте вдома запаси води!

Сьогодні, 27 квітня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт у провулку Крушельницької, 12 припинено водопостачання:

ж/м Лівобережний-2.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, проводяться аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Парковій, 100 (сел. Новоолександрівка). Тому припинено водопостачання вулиць:

Паркова;

Балкова;

Сурська;

Берези;

Перемоги;

провулок Орендний.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Дніпрі протягом травня будуть відключати газ: усі адреси.

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