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  • Пес бився в конвульсіях: у Дніпрі на Червоному Камені догхантери розкидають отруту

Пес бився в конвульсіях: у Дніпрі на Червоному Камені догхантери розкидають отруту

Сьогодні 11:48
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У Дніпрі знову труять собак.

Новости Днепра про Пес бився в конвульсіях: у Дніпрі на Червоному Камені догхантери розкидають отруту

У Дніпрі на Червоному Камені догхантери знову почали розкидати отруту для собак. Про це повідомила дніпрянка в спільноті “Актив ж/м Парус”.

Днями місцеві мешканці знайшли безпритульну собаку, яка билася в конвульсіях. Бідолашну тварину відправили до ветеринара. 

Ймовірно, собака підібрала отруту на вулиці та з’їла. Після цього тварині стало зле. Ветеринари кажуть, що шанси вижити в чотирилапої мінімальні. 

Дніпрянка попереджає про небезпеку власників собак, які будуть гуляти в районі набережної на Червоному Камені, а саме від пам’ятника до водокачки. Скоріше за все, отруту розсипали, щоб потруїти безпритульних тварин. 

Нагадаємо, раніше на лівому березі отруїли собаку-талісман цілого району Жулю. Крім цього, вбити собак намагалися на косі Перемоги. Там догхантери теж розкидали отруту. 

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Новости Днепра про Пес бився в конвульсіях: у Дніпрі на Червоному Камені догхантери розкидають отрутуУкраїнська

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