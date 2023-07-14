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Новини У Дніпрі попрощалися з військовим капеланом Дніпровської зенітної ракетної бригади
У Дніпрі попрощалися з військовим капеланом Дніпровської зенітної ракетної бригади
В єпархії провели в останню путь протоієрея Мар'яна Дюса.
Про це
повідомили в Дніпровській єпархії ПЦУ.
14 липня провели в останню путь військового капелана Мар’яна Дюса. Заупокійну літургію провели в семінарському храмі святих Петра та Павла.
Попрощатися з кліриком прийшли рідні, друзі та побратими з військового командування, з якими священнослужитель упродовж тривалого часу звершував капеланське служіння.
Після богослужіння померлого перевезли до Свято-Духівського храму в Краснопіллі, де служив отець Мар’ян. Поховають капелана в Полтавській області, де минули його дитинство та юність.
Нагадаємо, учора стало відомо про смерть військового капелана Дніпровської ракетно-зенітної бригади
Мар’яна Дюса
. Відомо, що помер клірик помер 12 липня 2023 року, внаслідок відірвання тромбу.
Світла пам’ять!
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