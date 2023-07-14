У Дніпрі попрощалися з військовим капеланом Дніпровської зенітної ракетної бригади

В єпархії провели в останню путь протоієрея Мар'яна Дюса.

Про це повідомили в Дніпровській єпархії ПЦУ.

14 липня провели в останню путь військового капелана Мар’яна Дюса. Заупокійну літургію провели в семінарському храмі святих Петра та Павла.

Попрощатися з кліриком прийшли рідні, друзі та побратими з військового командування, з якими священнослужитель упродовж тривалого часу звершував капеланське служіння.

Після богослужіння померлого перевезли до Свято-Духівського храму в Краснопіллі, де служив отець Мар’ян. Поховають капелана в Полтавській області, де минули його дитинство та юність.

Нагадаємо, учора стало відомо про смерть військового капелана Дніпровської ракетно-зенітної бригади Мар’яна Дюса . Відомо, що помер клірик помер 12 липня 2023 року, внаслідок відірвання тромбу.

Світла пам’ять!

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