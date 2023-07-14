Перевірка чуток: чи є спалах холери у Кам’янському

Днями в соцмережах серед кам'янчан почали розганяти інформацію про спалах захворюваності на холеру.

Як розповів міський голова Кам’янського Андрій Білоусов, у місті не зафіксовано жодного випадку захворювання на холеру. Інформація, яку розганяють в інтернеті не відповідає дійсності.

Наразі у Камʼянському на базі двох міських медзакладів функціонує два дитячих інфекційних відділення, де діагностують та лікують пацієнтів з інфекційними захворювання.

Станом на 14 липня, захворюваність на кишкові інфекції серед дитячого населення залишається на рівні попередніх років.

Як зазначив Білоусов, дітям, які проходять стаціонарне лікування в інфекційних відділеннях з приводу кишкових інфекцій, проводиться дослідження на холеру.

Наразі ні одного випадку захворювання серед дітей чи дорослих не зафіксовано, тож можна видихати.

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