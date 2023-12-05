У Дніпрі помітили собаку-кур’єра (ВІДЕО)

В одному із районів Дніпра помітили песика, який ніс в зубах пакет з якимось товаром. Тварина не бродила по вулиці, не була розгубленою, а кудись цілеспрямовано бігла. Містяни припустили, що собака несе комусь “замовлення”, тож прозвали чотирилапого кур’єром. Дніпряни жартують, що працівникам відомих сервісів доставки варто звернути увагу на конкурента та не розслаблятися.
Варто зауважити, що собака в нашийнику, тому в неї є господар. Ймовірно, саме йому пес ніс кудись “замовлення”.
У мережі опублікували відео з песиком.
Нагадаємо, раніше у Нікополі помітили самотнього барана. Тварина розгулювала вулицями без господаря. За день чотириногого помітили у різних районах міста. Нікопольці припускають, що баран втік від фермерів, які збиралися його пустити на шашлик. Люди бояться, що хтось піймає тварину та скривдить.
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