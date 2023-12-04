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  • По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)

По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)

Сьогодні 19:18
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У Нікополі весь день спостерігають за самотнім бараном.

Новости Днепра про По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)

Перші повідомлення про самотнього барана або вівцю, яка бігає по Нікополю з’явилися зранку. Фото та відео з твариною ширять різними групами у соцмережах. Чотирилапий встиг обійти майже всі райони міста. За словами місцевих, його помічали біля великого “Варусу”, на вулицях Шевченка і Патріотів України, а пізніше біля переїзду. 

Зазнімкувати тварину вдалося на фоні будинків, які постраждали від обстрілів. На світлині вище видно, що снаряд зніс частину останнього поверху. 

Нікопольці підозрюють, що баран втік від господаря. Вони припускають, що тварина врятувалася від неминучої гибелі від рук фермерів, які б його зарізали на м’ясо. 

Баран також нехтує своєю безпекою та розгулює по дорозі у потоці машин.

Новости Днепра про По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)

Містяни припускають, що барана зловлять та пустять на шашлик. Втім станом на вечір 4 грудня, тварину ще не спіймали. 

Новости Днепра про По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)

Схоже баран миролюбний, адже тихенько бродить собі Нікополем і нікого не чіпає. 

Новости Днепра про По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)

Барана помітили у різних районах Нікополя. За один день тварина встигла стати зіркою соцмереж, адже його фото ширять у різних пабліках, а сотні людей переживають за подальшу долю чотирилапого. 

Новости Днепра про По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)

Тварина також потрапила на відео. 

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Новости Днепра про По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)Українська Новости Днепра про По Нікополю бродить самотній баран, який змусив хвилюватися сотні людей (ФОТО)Русский

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