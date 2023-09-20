У Дніпрі помер 1,5 річний хлопчик, який 6 днів тому перекинув на себе кастрюлю з окропом

У лікарні Дніпра помер 1,5-річний хлопчик, який 6 днів тому перекинув на себе каструлю з окропом.

Ще 14 вересня до лікарні Дніпра ушпиталили двох братиків, які перекинули на себе окрім. Стало відомо, що один із хлопчиків помер. Про це пише Інформатор.

5-річний хлопчик наразі під наглядом лікарів, а його 1,5-річного братика врятувати не вдалося. У малого діагностували 50% опіків тіла на голові, шиї, спині та животі. Понад 6 днів лікарі боролися за життя дитини, але на жаль, він помер.

Висловлюємо співчуття батькам померлого хлопчика.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі жінка зробила вдома кератинове випрямлення та загриміла до лікарні.

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