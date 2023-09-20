В Днепре умер 1,5-летний мальчик, который 6 дней назад опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

Еще 14 сентября в больницу Днепра госпитализировали двух братиков, которые перекинули на себя кипяток. Стало известно, что один из мальчиков скончался. Об этом пишет Информатор.
5-летний мальчик пока под наблюдением врачей, а его 1,5-летнего братика спасти не удалось. У малыша диагностировали 50% ожогов тела на голове, шее, спине и животе. Более 6 дней врачи боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, он умер.
Выражаем соболезнования родителям умершего мальчика.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре женщина сделала дома кератиновое выпрямление и загремела в больницу.
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