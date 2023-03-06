У Дніпрі під час пожежі загинув 62-річний чоловік

У Дніпрі гасили пожежу в приватному будинку.

За словами рятувальників, трагедія сталася зранку 6 березня. Виклик про те, що на вулиці Дубінінській Самарського району міста горить будинок, надійшов їм о 8:50.

Приїхавши на місце, пожежники встановили, що загорівся одноповерховий будинок. Через годину займання вдалося загасити. Усередині помешкання знайшли тіло чоловіка. Відомо, що йому було 62 роки.

Вогнем знищено домашнє майно у кімнаті будинку на площі 30 кв.м.

До ліквідації займання залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі ДСНС-сники врятували чоловіка та жінку.

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