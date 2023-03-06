У Дніпрі вандали розтрощили зупинку (ФОТО)

У Дніпрі розтрощили зупинку.

Мешканці житлового масиву Тополя поділилися фотографією розтрощеної зупинки. Сталося це на вулиці Панікахи.

Невідомі вандали вночі розбили скло на зупинці. Ось таку картину побачили дніпряни вранці, коли йшли на роботу:

Чи прибрали вже залишки скла – не повідомляється. Тому якщо мешкаєте поруч – будьте обережні. Зауважимо, сьогодні, 6 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. Раніше ми писали, що в Дніпрі знову відновила рух безкоштовна маршрутка. А інспектори з паркування показали ТОП-порушників-автохамів за тиждень.

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