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У Дніпрі вандали розтрощили зупинку (ФОТО)

Сьогодні 12:26
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У Дніпрі розтрощили зупинку.

Мешканці житлового масиву Тополя поділилися фотографією розтрощеної зупинки. Сталося це на вулиці Панікахи.

Невідомі вандали вночі розбили скло на зупинці. Ось таку картину побачили дніпряни вранці, коли йшли на роботу:

Новости Днепра про У Дніпрі вандали розтрощили зупинку (ФОТО)

Чи прибрали вже залишки скла – не повідомляється. Тому якщо мешкаєте поруч – будьте обережні. Зауважимо, сьогодні, 6 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. Раніше ми писали, що в Дніпрі знову відновила рух безкоштовна маршрутка. А інспектори з паркування показали ТОП-порушників-автохамів за тиждень.

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Новости Днепра про У Дніпрі вандали розтрощили зупинку (ФОТО)Українська

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