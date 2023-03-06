У Кривому Розі ДСНС-ники врятували чоловіка та жінку з вогню

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що з квартири на першому поверсі йде дим. Надзвичайники потрапили всередину житла та виявили там чоловіка і жінку, яких оперативно винесли на свіже повітря та передали медикам.
Постраждалих 47-річного чоловіка з попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння” та 74-річну жінку з опіками кінцівок 1-2 ступеню госпіталізували до лікарні.
Рятувальники локалізували полум’я о 05:16 та ліквідували о 05:38. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 15 кв. м.
До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловік.
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