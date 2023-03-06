У Кривому Розі ДСНС-ники врятували чоловіка та жінку з вогню

У понеділок, 6 березня, о 04:58 на лінію «101» повідомили про пожежу у двоповерховому житловому будинку, що на вулиці 60-ї Піхотної Бригади у Кривому Розі.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що з квартири на першому поверсі йде дим. Надзвичайники потрапили всередину житла та виявили там чоловіка і жінку, яких оперативно винесли на свіже повітря та передали медикам.

Постраждалих 47-річного чоловіка з попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння” та 74-річну жінку з опіками кінцівок 1-2 ступеню госпіталізували до лікарні.

Рятувальники локалізували полум’я о 05:16 та ліквідували о 05:38. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 15 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Мономаха горіла квартира: загинув чоловік.

Читайте також:

Українська

Автор: