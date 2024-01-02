У Дніпрі пенсіонеру, який смертельно поранив 15-річного хлопця, обрали запобіжний захід

31 грудня в Дніпрі сталася жахлива подія – на вулиці Космонавтів між 68-річним чоловіком та 15-річним хлопцем виник словесний конфлікт. Під час сварки пенсіонер вдарив підлітка ножем у живіт. На жаль, від отриманої травми потерпілий помер у лікарні.
Правоохоронці впродовж години затримали зловмисника. Під час обшуку за місцем його мешкання було вилучено знаряддя злочину – ніж.
Затриманому повідомили про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть неповнолітнього ( ч. 2 ст. 121 КК України). Сьогодні пенсіонеру суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині перед Новим роком чоловік всадив знайомому ніж у серце.
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