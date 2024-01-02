Ти сюди не ходи: у Дніпрі біля аварійного дерева виріс дорожній знак

У Дніпрі біля аварійного дерева "виріс" попереджувальний знак.

На житловому масиві Тополя-2 вирішили досить оригінально попередити про аварійне дерево, яке стоїть у дворі між багатоповерхівками. Біля його кореня “виріс” дорожній знак.

На подвір’ї будинку на Тополі біля аварійного дерева встановили попереджувальний знак. Ось це рівень, – коментують знахідку містяни.

Дерево дійсно виглядає старим та таким, яке потребує уваги комунальників. Містяни припустили, що поставивши знак, хтось вирішив попередити про це перехожих та автомобілістів.

Однак насправді цей знак означає кінець житлової зони. Зазвичай покажчик встановлюють на місці, де водій вже не має дотримуватися правил, які діють у межах житлової забудови. Схоже хтось вирвав дорожній знак з місця, де він має бути й підпер ним дерево.

Куди звертатися щодо аварійних дерев?

Із заявами обрізати дерева чи видалити аварійні, які ростуть на міських територіях, мешканці Дніпра можуть звертатися на єдину гарячу лінію: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12 або до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за адресою: вул. Виконкомівська, 6.

Ваше звернення зареєструють і внесуть цю ділянку до списку. Потім, коли почнеться щорічна обрізка дерев – комунальники проведуть необхідні роботи.

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