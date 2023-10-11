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  • У Дніпрі один із житломасивів частково відключили від водопостачання: що сталося

У Дніпрі один із житломасивів частково відключили від водопостачання: що сталося

Сьогодні 15:27
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Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі один із житломасивів частково відключили від водопостачання: що сталося

Сьогодні, 11 жовтня, у Дніпрі житловий масив Ігрень частково відключили від водопостачання.

Причина – проведення аварійних робіт на вул. М. Ярової, 50.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Відновити подачу води обіцяють протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі один із житломасивів частково відключили від водопостачання: що сталося

Нагадаємо, раніше ми писали, що у частині Дніпра та передмісті немає води: коли її повернуть. Також сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишилися без світла (АДРЕСИ).

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Новости Днепра про У Дніпрі один із житломасивів частково відключили від водопостачання: що сталосяУкраїнська

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