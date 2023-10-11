У Дніпрі один із житломасивів частково відключили від водопостачання: що сталося

Сьогодні, 11 жовтня, у Дніпрі житловий масив Ігрень частково відключили від водопостачання.
Причина – проведення аварійних робіт на вул. М. Ярової, 50.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Відновити подачу води обіцяють протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у частині Дніпра та передмісті немає води: коли її повернуть. Також сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишилися без світла (АДРЕСИ).
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