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  • На Дніпропетровщині призначили нового очільника ТЦК: що про нього відомо

На Дніпропетровщині призначили нового очільника ТЦК: що про нього відомо

Сьогодні 14:02
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У Дніпропетровській області призначили нового очільника ТЦК і СП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині призначили нового очільника ТЦК: що про нього відомо

Ним став 48-річний полковник Олексій Дубовик.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОВА.

Новий керівник вже збирав особовий склад. Він озвучив колективу, якими бачить напрями роботи та свої вимоги. Це насамперед якісне комплектування військових частин. А ще – підтримка ветеранів військової служби, пенсіонерів, родин загиблих або полонених оборонців. Дубовик запевнив, що зміни обов’язково будуть. Центри комплектування стануть прозорішими й відкритими.

Цей напрямок для мене новий. І пропозиція очолити Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки стала несподіванкою, – зазначив під час брифінгу в обласній військовій адміністрації новий очільник ТЦК.

Що про нього відомо

Він народився на Дніпропетровщині. Проходив військову службу в 93-й бригаді «Холодний яр». З 2014 року брав участь в АТО. Зокрема, захищав Донецький аеропорт, боронив Луганщину. У 2020-му звільнився у запас.

24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення добровільно повернувся на військову службу. І вже наступного дня був в зоні проведення бойових дій. Обороняв Харківський і Запорізький напрямки. З листопада минулого року займав посаду начальника штабу-заступника командира однієї з бригад наступу.

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