Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки

У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки

Сьогодні 12:47
просмотров

31 січня у Самарському районі міста у канаві знайшли тіло дитини з ножовими пораненнями. Як уточнили у поліції, це була 11-річна зникла кілька днів тому дівчинка.

Новости Днепра про У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки

У результаті ретельного огляду місця події та з’ясування всіх обставин поліцейські встановили, що до умисного вбивства причетний 23-річний чоловік. Містянину повідомили про підозру за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Сьогодні, 2 лютого, підозрюваному обрали запобіжний захід – його взято під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Зазначимо, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинкиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинкиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У місті на Дніпропетровщині пролунають заплановані вибухи: коли саме
Новини Дніпра
Сьогодні 13:50
У місті на Дніпропетровщині пролунають заплановані вибухи: коли саме

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунає вибух на кар'єрі.

Кельнський бульвар у Дніпрі: від стайні з сараями до бульвару з діловими центрами
Новини Дніпра
Сьогодні 13:30
Кельнський бульвар у Дніпрі: від стайні з сараями до бульвару з діловими центрами

Сьогодні цей бульвар знаходиться у самому центрі міста. Ним люблять…

У Дніпрі на сотні вулиць можуть бути проблеми з водою
Новини Дніпра
Сьогодні 13:26
У Дніпрі на сотні вулиць можуть бути проблеми з водою

У Дніпрі 2 лютого спостерігаються проблеми з водою.

Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 13:23
Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував нерухомість колишнього народного…

Наверх