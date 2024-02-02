У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки

У результаті ретельного огляду місця події та з’ясування всіх обставин поліцейські встановили, що до умисного вбивства причетний 23-річний чоловік. Містянину повідомили про підозру за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Сьогодні, 2 лютого, підозрюваному обрали запобіжний захід – його взято під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Зазначимо, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунає вибух на кар'єрі.
Сьогодні цей бульвар знаходиться у самому центрі міста. Ним люблять…
У Дніпрі 2 лютого спостерігаються проблеми з водою.
За матеріалами Служби безпеки України суд арештував нерухомість колишнього народного…