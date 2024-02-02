У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки

31 січня у Самарському районі міста у канаві знайшли тіло дитини з ножовими пораненнями. Як уточнили у поліції, це була 11-річна зникла кілька днів тому дівчинка.

У результаті ретельного огляду місця події та з’ясування всіх обставин поліцейські встановили, що до умисного вбивства причетний 23-річний чоловік. Містянину повідомили про підозру за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Сьогодні, 2 лютого, підозрюваному обрали запобіжний захід – його взято під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зазначимо, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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