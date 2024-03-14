У Дніпрі невідомі обікрали авто військового: коментар поліції

Зловмисники викрали каску та бронежилет.

11 березня на житловому масиві Лівобережний, на перехресті Донецького шосе та вулиці Богомаза, невідомі обікрали авто військового. Зловмисники поцупили з автівки, яка була не зачинена, каску та бронежилет.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що заяв до правоохоронних органів не було.

Вказаний факт фіксуємо для перевірки та зʼясування обставин, – додали у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік ошукав власну матір: його судитимуть.

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