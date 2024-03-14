Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре неизвестные обокрали авто военного: комментарий полиции

Сегодня 15:41
просмотров

Злоумышленники похитили каску и бронежилет.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные обокрали авто военного: комментарий полиции

11 марта на жилом массиве Левобережный, на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Богомаза, неизвестные обокрали авто военного. Злоумышленники украли из машины, которая была не закрыта, каску и бронежилет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные обокрали авто военного: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что заявлений в правоохранительные органы не было.

Указанный факт фиксируем для проверки и выяснения обстоятельств, — добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина обманул собственную мать: его будут судить.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре неизвестные обокрали авто военного: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре неизвестные обокрали авто военного: комментарий полицииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье
    Новости Днепра
    Сегодня 14:54
    Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье

    В это воскресенье завершается празднование Масленицы. Последний день гуляний называют…

    Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны
    Новости Днепра
    Сегодня 14:22
    Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны

    Комитет избирателей Украины обнародовал рейтинг областных центров по объему денег,…

    В сети показали необычную реку в одном из районов Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:16
    В сети показали необычную реку в одном из районов Днепра (ФОТО)

    Об этой реке очень мало информации, однако некоторые горожане о…

    В Днепре спасают парня, которого вытащили из-под завалов дома в Мирнограде Донецкой области
    Новости Днепра
    Сегодня 13:46
    В Днепре спасают парня, которого вытащили из-под завалов дома в Мирнограде Донецкой области

    В Днепре спасают одного из пострадавших во время авиаудара по…

    Последние новости

    Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье
    Прощеное воскресенье 2024: когда отмечаем, что нельзя делать и как просить прощенье

    В это воскресенье завершается празднование Масленицы. Последний день гуляний называют «прощеное воскресенье». Это очень из важных христианских праздников. Точной даты он не имеет и зависит от даты начала пасхального поста. Пост в этом году начинается в понедельник, 18 марта. Значит,…

    Сегодня 14:54
    2
    просмотров
    Жители Днепропетровщины украли топлива на 1,5 млн грн, «врезавшись» в украинский нефтепровод
    Жители Днепропетровщины украли топлива на 1,5 млн грн, «врезавшись» в украинский нефтепровод

    Криворожцы воровали топливо из украинского нефтепровода.

    Сегодня 14:49
    2
    просмотров
    Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны
    Днепр среди городов-лидеров по объемам помощи Силам обороны

    Комитет избирателей Украины обнародовал рейтинг областных центров по объему денег, выделенных на оборону.

    Сегодня 14:22
    2
    просмотров
    В сети показали необычную реку в одном из районов Днепра (ФОТО)
    В сети показали необычную реку в одном из районов Днепра (ФОТО)

    Об этой реке очень мало информации, однако некоторые горожане о ней помнят!

    Сегодня 14:16
    5
    просмотров
    В Днепре спасают парня, которого вытащили из-под завалов дома в Мирнограде Донецкой области
    В Днепре спасают парня, которого вытащили из-под завалов дома в Мирнограде Донецкой области

    В Днепре спасают одного из пострадавших во время авиаудара по Мирнограду Донецкой области.

    Сегодня 13:46
    3
    просмотров
    Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик
    Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик

    Информация еще уточняется.

    Сегодня 13:29
    7
    просмотров
    Житель Днепропетровщины открыл подпольный «магазин» с оружием
    Житель Днепропетровщины открыл подпольный «магазин» с оружием

    В Днепропетровской области СБУ задержала продавца оружия.

    Сегодня 12:54
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине без вести пропала 63-летняя женщина: нужна помощь
    На Днепропетровщине без вести пропала 63-летняя женщина: нужна помощь

    Присмотритесь внимательно к фото!

    Сегодня 12:27
    7
    просмотров
    Обмелевшее Каховское водохранилище начало заполняться
    Обмелевшее Каховское водохранилище начало заполняться

    В поймах Каховского водохранилища появилась вода.

    Сегодня 12:12
    4
    просмотров
    В Германии убили 27-летнюю украинскую беженку, ее мать и дочь пропали без вести
    В Германии убили 27-летнюю украинскую беженку, ее мать и дочь пропали без вести

    В Германии убили 27-летнюю украинку, а ее мать и маленькую дочь, которой всего пять недель, до сих пор не могут найти.

    Сегодня 11:24
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх