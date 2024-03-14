В Днепре неизвестные обокрали авто военного: комментарий полиции

Злоумышленники похитили каску и бронежилет.

11 марта на жилом массиве Левобережный, на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Богомаза, неизвестные обокрали авто военного. Злоумышленники украли из машины, которая была не закрыта, каску и бронежилет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что заявлений в правоохранительные органы не было.

Указанный факт фиксируем для проверки и выяснения обстоятельств, — добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина обманул собственную мать: его будут судить.

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