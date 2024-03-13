На Дніпропетровщині чоловік ошукав власну матір: його судитимуть - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині чоловік ошукав власну матір: його судитимуть
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Сегодня 09:35

Наразі обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до суду.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ошукав власну матір: його судитимуть

Фото умовне.

Як встановили правоохоронці, 17 лютого близько 12:00 28-річний чоловік прийшов на роботу до своєї матері. Під час спілкування він повідомив, що йому терміново потрібно зателефонували знайомому. Жінка віддала йому свій мобільний телефон, який зловмисник того ж дня продав.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Жінка звернулася до поліції – правоохоронці затримала зловмисника. Згодом слідчий за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт відносно шахрая скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра викрав автівку та обікрав автомийку на 750 тис грн.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ошукав власну матір: його судитимутьУкраїнська

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