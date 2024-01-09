У Дніпрі неподалік вокзалу на трамвайних рейках зламалася автівка (ФОТО)

Через погіршення погодних умов на дорогах Дніпра все частіше трапляються неприємні інциденти: “дрифтує” громадський транспорт, не розминаються автівки або виникають різні поломки.
Так, сьогодні, 9 січня, неподалік вокзалу на трамвайних рейках зламалася автівка.
Про це повідомляє dnepr.info.
У зв’язку з цим трамваї, які курсують цим маршрутом, можуть тимчасово затримуватися. Враховуйте цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні деякі трамваї тимчасово змінили маршрут: подробиці. Також ми повідомляли, що у роботі Monobank стався незначний збій.
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